货币 / XPEL
XPEL: XPEL Inc
33.93 USD 0.56 (1.68%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XPEL汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点33.05和高点34.12进行交易。
关注XPEL Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XPEL新闻
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Earnings call transcript: Xpel beats Q2 2025 forecasts, shares jump 13%
- XPEL, Inc. (XPEL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Xpel earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- XPEL Reminds Drivers and Homeowners to Protect Against Heat and UV Exposure Ahead of the Summer Solstice
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- XPEL shareholders approve board nominees, auditor
- XPEL stock soars 18% on earnings beat, strong guidance
日范围
33.05 34.12
年范围
24.25 47.23
- 前一天收盘价
- 33.37
- 开盘价
- 33.46
- 卖价
- 33.93
- 买价
- 34.23
- 最低价
- 33.05
- 最高价
- 34.12
- 交易量
- 238
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- -6.94%
- 6个月变化
- 16.12%
- 年变化
- -21.55%
