XPEL: XPEL Inc

33.37 USD 0.95 (2.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XPEL за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.00, а максимальная — 34.36.

Следите за динамикой XPEL Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.00 34.36
Годовой диапазон
24.25 47.23
Предыдущее закрытие
34.32
Open
34.31
Bid
33.37
Ask
33.67
Low
33.00
High
34.36
Объем
617
Дневное изменение
-2.77%
Месячное изменение
-8.48%
6-месячное изменение
14.20%
Годовое изменение
-22.84%
