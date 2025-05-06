Валюты / XPEL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XPEL: XPEL Inc
33.37 USD 0.95 (2.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XPEL за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.00, а максимальная — 34.36.
Следите за динамикой XPEL Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XPEL
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Earnings call transcript: Xpel beats Q2 2025 forecasts, shares jump 13%
- XPEL, Inc. (XPEL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Xpel earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Cummins (CMI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BorgWarner (BWA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Standard Motor Products Stock: The Ride Isn't Over (NYSE:SMP)
- XPEL Reminds Drivers and Homeowners to Protect Against Heat and UV Exposure Ahead of the Summer Solstice
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- XPEL shareholders approve board nominees, auditor
- XPEL stock soars 18% on earnings beat, strong guidance
Дневной диапазон
33.00 34.36
Годовой диапазон
24.25 47.23
- Предыдущее закрытие
- 34.32
- Open
- 34.31
- Bid
- 33.37
- Ask
- 33.67
- Low
- 33.00
- High
- 34.36
- Объем
- 617
- Дневное изменение
- -2.77%
- Месячное изменение
- -8.48%
- 6-месячное изменение
- 14.20%
- Годовое изменение
- -22.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.