XPEL: XPEL Inc
32.99 USD 0.47 (1.40%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XPEL hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.99 bis zu einem Hoch von 33.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die XPEL Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPEL News
Tagesspanne
32.99 33.71
Jahresspanne
24.25 47.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.46
- Eröffnung
- 33.62
- Bid
- 32.99
- Ask
- 33.29
- Tief
- 32.99
- Hoch
- 33.71
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -1.40%
- Monatsänderung
- -9.52%
- 6-Monatsänderung
- 12.90%
- Jahresänderung
- -23.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K