XPEL: XPEL Inc

32.99 USD 0.47 (1.40%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XPEL hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.99 bis zu einem Hoch von 33.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die XPEL Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
32.99 33.71
Jahresspanne
24.25 47.23
Vorheriger Schlusskurs
33.46
Eröffnung
33.62
Bid
32.99
Ask
33.29
Tief
32.99
Hoch
33.71
Volumen
79
Tagesänderung
-1.40%
Monatsänderung
-9.52%
6-Monatsänderung
12.90%
Jahresänderung
-23.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K