Dövizler / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
90.36 USD 1.32 (1.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XME fiyatı bugün 1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.05 ve Yüksek fiyatı olarak 91.04 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Metals & Mining ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XME haberleri
Günlük aralık
89.05 91.04
Yıllık aralık
45.91 91.04
- Önceki kapanış
- 89.04
- Açılış
- 89.33
- Satış
- 90.36
- Alış
- 90.66
- Düşük
- 89.05
- Yüksek
- 91.04
- Hacim
- 3.596 K
- Günlük değişim
- 1.48%
- Aylık değişim
- 10.97%
- 6 aylık değişim
- 62.17%
- Yıllık değişim
- 41.21%
21 Eylül, Pazar