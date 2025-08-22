Valute / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
90.36 USD 1.32 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XME ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.05 e ad un massimo di 91.04.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Metals & Mining ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XME News
Intervallo Giornaliero
89.05 91.04
Intervallo Annuale
45.91 91.04
- Chiusura Precedente
- 89.04
- Apertura
- 89.33
- Bid
- 90.36
- Ask
- 90.66
- Minimo
- 89.05
- Massimo
- 91.04
- Volume
- 3.596 K
- Variazione giornaliera
- 1.48%
- Variazione Mensile
- 10.97%
- Variazione Semestrale
- 62.17%
- Variazione Annuale
- 41.21%
21 settembre, domenica