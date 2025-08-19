报价部分
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF

87.75 USD 0.48 (0.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XME汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点86.75和高点89.85进行交易。

关注SPDR S&P Metals & Mining ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
86.75 89.85
年范围
45.91 89.85
前一天收盘价
88.23
开盘价
87.53
卖价
87.75
买价
88.05
最低价
86.75
最高价
89.85
交易量
3.423 K
日变化
-0.54%
月变化
7.76%
6个月变化
57.48%
年变化
37.13%
18 九月, 星期四
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
3.7
前值
-0.3
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
7.6
前值
5.9
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
282 K
前值
263 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.935 M
前值
1.939 M
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
-0.1%
17:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.985%
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​123.1 B
前值
$​150.8 B