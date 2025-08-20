通貨 / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
89.04 USD 1.29 (1.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XMEの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり86.64の安値と89.17の高値で取引されました。
SPDR S&P Metals & Mining ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XME News
1日のレンジ
86.64 89.17
1年のレンジ
45.91 89.85
- 以前の終値
- 87.75
- 始値
- 87.71
- 買値
- 89.04
- 買値
- 89.34
- 安値
- 86.64
- 高値
- 89.17
- 出来高
- 3.318 K
- 1日の変化
- 1.47%
- 1ヶ月の変化
- 9.35%
- 6ヶ月の変化
- 59.80%
- 1年の変化
- 39.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K