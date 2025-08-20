クォートセクション
通貨 / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF

89.04 USD 1.29 (1.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XMEの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり86.64の安値と89.17の高値で取引されました。

SPDR S&P Metals & Mining ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
86.64 89.17
1年のレンジ
45.91 89.85
以前の終値
87.75
始値
87.71
買値
89.04
買値
89.34
安値
86.64
高値
89.17
出来高
3.318 K
1日の変化
1.47%
1ヶ月の変化
9.35%
6ヶ月の変化
59.80%
1年の変化
39.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K