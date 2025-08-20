Währungen / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
90.36 USD 1.32 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XME hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.05 bis zu einem Hoch von 91.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Metals & Mining ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
89.05 91.04
Jahresspanne
45.91 91.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.04
- Eröffnung
- 89.33
- Bid
- 90.36
- Ask
- 90.66
- Tief
- 89.05
- Hoch
- 91.04
- Volumen
- 3.596 K
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 10.97%
- 6-Monatsänderung
- 62.17%
- Jahresänderung
- 41.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K