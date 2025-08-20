KurseKategorien
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF

90.36 USD 1.32 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XME hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.05 bis zu einem Hoch von 91.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Metals & Mining ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
89.05 91.04
Jahresspanne
45.91 91.04
Vorheriger Schlusskurs
89.04
Eröffnung
89.33
Bid
90.36
Ask
90.66
Tief
89.05
Hoch
91.04
Volumen
3.596 K
Tagesänderung
1.48%
Monatsänderung
10.97%
6-Monatsänderung
62.17%
Jahresänderung
41.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K