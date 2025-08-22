Devises / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
90.36 USD 1.32 (1.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XME a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.05 et à un maximum de 91.04.
Suivez la dynamique SPDR S&P Metals & Mining ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
89.05 91.04
Range Annuel
45.91 91.04
- Clôture Précédente
- 89.04
- Ouverture
- 89.33
- Bid
- 90.36
- Ask
- 90.66
- Plus Bas
- 89.05
- Plus Haut
- 91.04
- Volume
- 3.596 K
- Changement quotidien
- 1.48%
- Changement Mensuel
- 10.97%
- Changement à 6 Mois
- 62.17%
- Changement Annuel
- 41.21%
20 septembre, samedi