Валюты / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
88.23 USD 0.83 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XME за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.02, а максимальная — 89.49.
Следите за динамикой SPDR S&P Metals & Mining ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
88.02 89.49
Годовой диапазон
45.91 89.49
- Предыдущее закрытие
- 89.06
- Open
- 89.38
- Bid
- 88.23
- Ask
- 88.53
- Low
- 88.02
- High
- 89.49
- Объем
- 3.905 K
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 8.35%
- 6-месячное изменение
- 58.35%
- Годовое изменение
- 37.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.