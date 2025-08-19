Moedas / XME
XME: SPDR S&P Metals & Mining ETF
89.04 USD 1.29 (1.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XME para hoje mudou para 1.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 86.64 e o mais alto foi 89.17.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Metals & Mining ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
86.64 89.17
Faixa anual
45.91 89.85
- Fechamento anterior
- 87.75
- Open
- 87.71
- Bid
- 89.04
- Ask
- 89.34
- Low
- 86.64
- High
- 89.17
- Volume
- 3.318 K
- Mudança diária
- 1.47%
- Mudança mensal
- 9.35%
- Mudança de 6 meses
- 59.80%
- Mudança anual
- 39.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh