Dövizler / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.21 USD 0.67 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XLY fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 240.96 ve Yüksek fiyatı olarak 242.46 aralığında işlem gördü.
SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XLY haberleri
Günlük aralık
240.96 242.46
Yıllık aralık
173.10 243.40
- Önceki kapanış
- 240.54
- Açılış
- 241.75
- Satış
- 241.21
- Alış
- 241.51
- Düşük
- 240.96
- Yüksek
- 242.46
- Hacim
- 10.905 K
- Günlük değişim
- 0.28%
- Aylık değişim
- 5.38%
- 6 aylık değişim
- 22.53%
- Yıllık değişim
- 20.47%
21 Eylül, Pazar