CotationsSections
Devises / XLY
Retour à Actions

XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary

241.21 USD 0.67 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XLY a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 240.96 et à un maximum de 242.46.

Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLY Nouvelles

Range quotidien
240.96 242.46
Range Annuel
173.10 243.40
Clôture Précédente
240.54
Ouverture
241.75
Bid
241.21
Ask
241.51
Plus Bas
240.96
Plus Haut
242.46
Volume
10.905 K
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
5.38%
Changement à 6 Mois
22.53%
Changement Annuel
20.47%
20 septembre, samedi