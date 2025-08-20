Devises / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.21 USD 0.67 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XLY a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 240.96 et à un maximum de 242.46.
Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XLY Nouvelles
Range quotidien
240.96 242.46
Range Annuel
173.10 243.40
- Clôture Précédente
- 240.54
- Ouverture
- 241.75
- Bid
- 241.21
- Ask
- 241.51
- Plus Bas
- 240.96
- Plus Haut
- 242.46
- Volume
- 10.905 K
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 5.38%
- Changement à 6 Mois
- 22.53%
- Changement Annuel
- 20.47%
20 septembre, samedi