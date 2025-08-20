货币 / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.21 USD 0.67 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XLY汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点240.96和高点242.46进行交易。
关注SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XLY新闻
日范围
240.96 242.46
年范围
173.10 243.40
- 前一天收盘价
- 240.54
- 开盘价
- 241.75
- 卖价
- 241.21
- 买价
- 241.51
- 最低价
- 240.96
- 最高价
- 242.46
- 交易量
- 10.905 K
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 5.38%
- 6个月变化
- 22.53%
- 年变化
- 20.47%
21 九月, 星期日