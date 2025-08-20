시세섹션
통화 / XLY
주식로 돌아가기

XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary

241.21 USD 0.67 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

XLY 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 240.96이고 고가는 242.46이었습니다.

SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLY News

일일 변동 비율
240.96 242.46
년간 변동
173.10 243.40
이전 종가
240.54
시가
241.75
Bid
241.21
Ask
241.51
저가
240.96
고가
242.46
볼륨
10.905 K
일일 변동
0.28%
월 변동
5.38%
6개월 변동
22.53%
년간 변동율
20.47%
20 9월, 토요일