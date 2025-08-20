통화 / XLY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.21 USD 0.67 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XLY 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 240.96이고 고가는 242.46이었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLY News
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Fiscal Stimulus Meets Fed Easing (NYSEARCA:SPY)
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- XLY: Don't Expect Consumer Spending To Notably Recover Until 2026 (NYSEARCA:XLY)
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- The Market Is Rotating Again (SPX)
일일 변동 비율
240.96 242.46
년간 변동
173.10 243.40
- 이전 종가
- 240.54
- 시가
- 241.75
- Bid
- 241.21
- Ask
- 241.51
- 저가
- 240.96
- 고가
- 242.46
- 볼륨
- 10.905 K
- 일일 변동
- 0.28%
- 월 변동
- 5.38%
- 6개월 변동
- 22.53%
- 년간 변동율
- 20.47%
20 9월, 토요일