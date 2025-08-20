Valute / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.21 USD 0.67 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XLY ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 240.96 e ad un massimo di 242.46.
Segui le dinamiche di SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
240.96 242.46
Intervallo Annuale
173.10 243.40
- Chiusura Precedente
- 240.54
- Apertura
- 241.75
- Bid
- 241.21
- Ask
- 241.51
- Minimo
- 240.96
- Massimo
- 242.46
- Volume
- 10.905 K
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 5.38%
- Variazione Semestrale
- 22.53%
- Variazione Annuale
- 20.47%
21 settembre, domenica