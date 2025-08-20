QuotazioniSezioni
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary

241.21 USD 0.67 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XLY ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 240.96 e ad un massimo di 242.46.

Segui le dinamiche di SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
240.96 242.46
Intervallo Annuale
173.10 243.40
Chiusura Precedente
240.54
Apertura
241.75
Bid
241.21
Ask
241.51
Minimo
240.96
Massimo
242.46
Volume
10.905 K
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
5.38%
Variazione Semestrale
22.53%
Variazione Annuale
20.47%
21 settembre, domenica