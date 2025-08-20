Währungen / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.45 USD 0.91 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLY hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.96 bis zu einem Hoch von 242.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
240.96 242.46
Jahresspanne
173.10 243.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 240.54
- Eröffnung
- 241.75
- Bid
- 241.45
- Ask
- 241.75
- Tief
- 240.96
- Hoch
- 242.46
- Volumen
- 7.973 K
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 5.48%
- 6-Monatsänderung
- 22.65%
- Jahresänderung
- 20.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K