Currencies / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary

241.45 USD 0.91 (0.38%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

XLY exchange rate has changed by 0.38% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 240.96 and at a high of 242.46.

Follow SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

XLY News

Daily Range
240.96 242.46
Year Range
173.10 243.40
Previous Close
240.54
Open
241.75
Bid
241.45
Ask
241.75
Low
240.96
High
242.46
Volume
7.973 K
Daily Change
0.38%
Month Change
5.48%
6 Months Change
22.65%
Year Change
20.59%
19 September, Friday
17:00
USD
Baker Hughes US Oil Rig Count
Act
418
Fcst
Prev
416
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Act
542
Fcst
Prev
539
19:30
USD
CFTC Gold Non-Commercial Net Positions
Act
266.4 K
Fcst
Prev
261.7 K
19:30
USD
CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions
Act
98.7 K
Fcst
Prev
81.8 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions
Act
-225.1 K
Fcst
Prev
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions
Act
17.8 K
Fcst
Prev
25.5 K