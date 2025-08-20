Currencies / XLY
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
241.45 USD 0.91 (0.38%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
XLY exchange rate has changed by 0.38% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 240.96 and at a high of 242.46.
Follow SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLY News
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Fiscal Stimulus Meets Fed Easing (NYSEARCA:SPY)
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- XLY: Don't Expect Consumer Spending To Notably Recover Until 2026 (NYSEARCA:XLY)
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- The Market Is Rotating Again (SPX)
Daily Range
240.96 242.46
Year Range
173.10 243.40
- Previous Close
- 240.54
- Open
- 241.75
- Bid
- 241.45
- Ask
- 241.75
- Low
- 240.96
- High
- 242.46
- Volume
- 7.973 K
- Daily Change
- 0.38%
- Month Change
- 5.48%
- 6 Months Change
- 22.65%
- Year Change
- 20.59%
19 September, Friday
17:00
USD
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 416
17:00
USD
- Act
- 542
- Fcst
- Prev
- 539
19:30
USD
- Act
- 266.4 K
- Fcst
- Prev
- 261.7 K
19:30
USD
- Act
- 98.7 K
- Fcst
- Prev
- 81.8 K
19:30
USD
- Act
- -225.1 K
- Fcst
- Prev
- -173.7 K
19:30
USD
- Act
- 17.8 K
- Fcst
- Prev
- 25.5 K