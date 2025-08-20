КотировкиРазделы
Валюты / XLY
Назад в Рынок акций США

XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary

241.21 USD 0.67 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XLY за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 240.96, а максимальная — 242.46.

Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XLY

Дневной диапазон
240.96 242.46
Годовой диапазон
173.10 243.40
Предыдущее закрытие
240.54
Open
241.75
Bid
241.21
Ask
241.51
Low
240.96
High
242.46
Объем
10.905 K
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
5.38%
6-месячное изменение
22.53%
Годовое изменение
20.47%
21 сентября, воскресенье