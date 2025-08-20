クォートセクション
通貨 / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary

240.54 USD 1.15 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLYの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり240.49の安値と242.62の高値で取引されました。

SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
240.49 242.62
1年のレンジ
173.10 243.40
以前の終値
241.69
始値
242.30
買値
240.54
買値
240.84
安値
240.49
高値
242.62
出来高
8.559 K
1日の変化
-0.48%
1ヶ月の変化
5.09%
6ヶ月の変化
22.19%
1年の変化
20.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K