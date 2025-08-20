通貨 / XLY
XLY: SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
240.54 USD 1.15 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLYの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり240.49の安値と242.62の高値で取引されました。
SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
240.49 242.62
1年のレンジ
173.10 243.40
- 以前の終値
- 241.69
- 始値
- 242.30
- 買値
- 240.54
- 買値
- 240.84
- 安値
- 240.49
- 高値
- 242.62
- 出来高
- 8.559 K
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- 5.09%
- 6ヶ月の変化
- 22.19%
- 1年の変化
- 20.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K