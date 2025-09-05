Dövizler / XLE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
88.51 USD 1.18 (1.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XLE fiyatı bugün -1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.21 ve Yüksek fiyatı olarak 89.66 aralığında işlem gördü.
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLE haberleri
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Benchmark, iş iyileştirmeleri nedeniyle APA hisse fiyat hedefini 33 dolarda tuttu
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- EIPI: The Buy-Write That Goes Beyond MLP (NYSEARCA:EIPI)
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
Günlük aralık
88.21 89.66
Yıllık aralık
74.49 97.92
- Önceki kapanış
- 89.69
- Açılış
- 89.66
- Satış
- 88.51
- Alış
- 88.81
- Düşük
- 88.21
- Yüksek
- 89.66
- Hacim
- 21.793 K
- Günlük değişim
- -1.32%
- Aylık değişim
- -1.81%
- 6 aylık değişim
- -5.31%
- Yıllık değişim
- 1.69%
21 Eylül, Pazar