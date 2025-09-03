Moedas / XLE
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
89.69 USD 0.34 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XLE para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.03 e o mais alto foi 90.25.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
89.03 90.25
Faixa anual
74.49 97.92
- Fechamento anterior
- 90.03
- Open
- 90.10
- Bid
- 89.69
- Ask
- 89.99
- Low
- 89.03
- High
- 90.25
- Volume
- 21.259 K
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- -0.50%
- Mudança de 6 meses
- -4.04%
- Mudança anual
- 3.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh