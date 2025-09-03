CotizacionesSecciones
Divisas / XLE
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector

90.03 USD 0.24 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XLE de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.27, mientras que el máximo ha alcanzado 90.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
89.27 90.61
Rango anual
74.49 97.92
Cierres anteriores
89.79
Open
89.56
Bid
90.03
Ask
90.33
Low
89.27
High
90.61
Volumen
22.316 K
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
-0.12%
Cambio a 6 meses
-3.68%
Cambio anual
3.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B