通貨 / XLE
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
89.69 USD 0.34 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLEの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり89.03の安値と90.25の高値で取引されました。
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
89.03 90.25
1年のレンジ
74.49 97.92
- 以前の終値
- 90.03
- 始値
- 90.10
- 買値
- 89.69
- 買値
- 89.99
- 安値
- 89.03
- 高値
- 90.25
- 出来高
- 21.259 K
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- -0.50%
- 6ヶ月の変化
- -4.04%
- 1年の変化
- 3.04%
