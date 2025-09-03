クォートセクション
通貨 / XLE
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector

89.69 USD 0.34 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLEの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり89.03の安値と90.25の高値で取引されました。

SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
89.03 90.25
1年のレンジ
74.49 97.92
以前の終値
90.03
始値
90.10
買値
89.69
買値
89.99
安値
89.03
高値
90.25
出来高
21.259 K
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
-0.50%
6ヶ月の変化
-4.04%
1年の変化
3.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K