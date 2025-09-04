KurseKategorien
Währungen / XLE
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector

88.51 USD 1.18 (1.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XLE hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.21 bis zu einem Hoch von 89.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
88.21 89.66
Jahresspanne
74.49 97.92
Vorheriger Schlusskurs
89.69
Eröffnung
89.66
Bid
88.51
Ask
88.81
Tief
88.21
Hoch
89.66
Volumen
21.793 K
Tagesänderung
-1.32%
Monatsänderung
-1.81%
6-Monatsänderung
-5.31%
Jahresänderung
1.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K