XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
88.51 USD 1.18 (1.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLE hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.21 bis zu einem Hoch von 89.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
88.21 89.66
Jahresspanne
74.49 97.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.69
- Eröffnung
- 89.66
- Bid
- 88.51
- Ask
- 88.81
- Tief
- 88.21
- Hoch
- 89.66
- Volumen
- 21.793 K
- Tagesänderung
- -1.32%
- Monatsänderung
- -1.81%
- 6-Monatsänderung
- -5.31%
- Jahresänderung
- 1.69%
