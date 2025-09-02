Валюты / XLE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
89.79 USD 1.49 (1.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLE за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.67, а максимальная — 90.05.
Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XLE
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Benchmark сохраняет целевую цену акций APA на уровне $33 на фоне улучшения бизнеса
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- EIPI: The Buy-Write That Goes Beyond MLP (NYSEARCA:EIPI)
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Wolfe Research upgrades Delek US stock rating to Outperform on SRE benefits
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
Дневной диапазон
88.67 90.05
Годовой диапазон
74.49 97.92
- Предыдущее закрытие
- 88.30
- Open
- 88.67
- Bid
- 89.79
- Ask
- 90.09
- Low
- 88.67
- High
- 90.05
- Объем
- 27.885 K
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- -3.94%
- Годовое изменение
- 3.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.