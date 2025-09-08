통화 / XLE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XLE: SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
88.51 USD 1.18 (1.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XLE 환율이 오늘 -1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 88.21이고 고가는 89.66이었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLE News
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- 아파치 코퍼레이션, Benchmark, 목표 주가 33달러 유지
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- EIPI: The Buy-Write That Goes Beyond MLP (NYSEARCA:EIPI)
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- 폴란드, 영공 침범한 러시아 드론 격추···우크라 전쟁 개시 이후 첫 나토·러 직접 충돌
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
일일 변동 비율
88.21 89.66
년간 변동
74.49 97.92
- 이전 종가
- 89.69
- 시가
- 89.66
- Bid
- 88.51
- Ask
- 88.81
- 저가
- 88.21
- 고가
- 89.66
- 볼륨
- 21.793 K
- 일일 변동
- -1.32%
- 월 변동
- -1.81%
- 6개월 변동
- -5.31%
- 년간 변동율
- 1.69%
20 9월, 토요일