Dövizler / XIN
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XIN fiyatı bugün -5.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.85 ve Yüksek fiyatı olarak 2.05 aralığında işlem gördü.
Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XIN haberleri
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
Günlük aralık
1.85 2.05
Yıllık aralık
1.16 7.02
- Önceki kapanış
- 2.05
- Açılış
- 1.89
- Satış
- 1.94
- Alış
- 2.24
- Düşük
- 1.85
- Yüksek
- 2.05
- Hacim
- 97
- Günlük değişim
- -5.37%
- Aylık değişim
- -1.52%
- 6 aylık değişim
- -24.51%
- Yıllık değişim
- -57.36%
21 Eylül, Pazar