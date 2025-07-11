QuotazioniSezioni
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares

1.94 USD 0.11 (5.37%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XIN ha avuto una variazione del -5.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.05.

Segui le dinamiche di Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 2.05
Intervallo Annuale
1.16 7.02
Chiusura Precedente
2.05
Apertura
1.89
Bid
1.94
Ask
2.24
Minimo
1.85
Massimo
2.05
Volume
97
Variazione giornaliera
-5.37%
Variazione Mensile
-1.52%
Variazione Semestrale
-24.51%
Variazione Annuale
-57.36%
21 settembre, domenica