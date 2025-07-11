Valute / XIN
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XIN ha avuto una variazione del -5.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.05.
Segui le dinamiche di Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XIN News
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
Intervallo Giornaliero
1.85 2.05
Intervallo Annuale
1.16 7.02
- Chiusura Precedente
- 2.05
- Apertura
- 1.89
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 2.05
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- -5.37%
- Variazione Mensile
- -1.52%
- Variazione Semestrale
- -24.51%
- Variazione Annuale
- -57.36%
21 settembre, domenica