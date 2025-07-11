통화 / XIN
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XIN 환율이 오늘 -5.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.85이고 고가는 2.05이었습니다.
Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
일일 변동 비율
1.85 2.05
년간 변동
1.16 7.02
- 이전 종가
- 2.05
- 시가
- 1.89
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- 저가
- 1.85
- 고가
- 2.05
- 볼륨
- 97
- 일일 변동
- -5.37%
- 월 변동
- -1.52%
- 6개월 변동
- -24.51%
- 년간 변동율
- -57.36%
20 9월, 토요일