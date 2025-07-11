通貨 / XIN
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XINの今日の為替レートは、-5.37%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と2.05の高値で取引されました。
Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XIN News
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
1日のレンジ
1.85 2.05
1年のレンジ
1.16 7.02
- 以前の終値
- 2.05
- 始値
- 1.89
- 買値
- 1.94
- 買値
- 2.24
- 安値
- 1.85
- 高値
- 2.05
- 出来高
- 97
- 1日の変化
- -5.37%
- 1ヶ月の変化
- -1.52%
- 6ヶ月の変化
- -24.51%
- 1年の変化
- -57.36%
