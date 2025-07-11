Währungen / XIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XIN hat sich für heute um -5.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.85 bis zu einem Hoch von 2.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
XIN News
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
Tagesspanne
1.85 2.05
Jahresspanne
1.16 7.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.05
- Eröffnung
- 1.89
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Tief
- 1.85
- Hoch
- 2.05
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- -5.37%
- Monatsänderung
- -1.52%
- 6-Monatsänderung
- -24.51%
- Jahresänderung
- -57.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K