XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XIN a changé de -5.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.85 et à un maximum de 2.05.
Suivez la dynamique Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XIN Nouvelles
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
Range quotidien
1.85 2.05
Range Annuel
1.16 7.02
- Clôture Précédente
- 2.05
- Ouverture
- 1.89
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Plus Bas
- 1.85
- Plus Haut
- 2.05
- Volume
- 97
- Changement quotidien
- -5.37%
- Changement Mensuel
- -1.52%
- Changement à 6 Mois
- -24.51%
- Changement Annuel
- -57.36%
20 septembre, samedi