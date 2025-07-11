Moedas / XIN
XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XIN para hoje mudou para -5.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.85 e o mais alto foi 2.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
XIN Notícias
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
Faixa diária
1.85 2.05
Faixa anual
1.16 7.02
- Fechamento anterior
- 2.05
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.85
- High
- 2.05
- Volume
- 97
- Mudança diária
- -5.37%
- Mudança mensal
- -1.52%
- Mudança de 6 meses
- -24.51%
- Mudança anual
- -57.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh