КотировкиРазделы
Валюты / XIN
Назад в Рынок акций США

XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares

1.94 USD 0.11 (5.37%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XIN за сегодня изменился на -5.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.85, а максимальная — 2.05.

Следите за динамикой Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XIN

Дневной диапазон
1.85 2.05
Годовой диапазон
1.16 7.02
Предыдущее закрытие
2.05
Open
1.89
Bid
1.94
Ask
2.24
Low
1.85
High
2.05
Объем
97
Дневное изменение
-5.37%
Месячное изменение
-1.52%
6-месячное изменение
-24.51%
Годовое изменение
-57.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.