XIN: Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XIN за сегодня изменился на -5.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.85, а максимальная — 2.05.
Следите за динамикой Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XIN
- NYSE to delist Xinyuan Real Estate ADSs due to market cap falling below minimum
- Xinyuan Real Estate shareholders approve spin-off and debt restructuring
- Xinyuan Real Estate schedules extraordinary general meeting, releases proxy materials
- Xinyuan Real Estate issues 15.3 million shares to Central Plains Ltd.
Дневной диапазон
1.85 2.05
Годовой диапазон
1.16 7.02
- Предыдущее закрытие
- 2.05
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.85
- High
- 2.05
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- -5.37%
- Месячное изменение
- -1.52%
- 6-месячное изменение
- -24.51%
- Годовое изменение
- -57.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.