Dövizler / XHB
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
113.02 USD 1.54 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XHB fiyatı bugün -1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.76 ve Yüksek fiyatı olarak 114.16 aralığında işlem gördü.
SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
112.76 114.16
Yıllık aralık
84.48 126.09
- Önceki kapanış
- 114.56
- Açılış
- 113.70
- Satış
- 113.02
- Alış
- 113.32
- Düşük
- 112.76
- Yüksek
- 114.16
- Hacim
- 6.798 K
- Günlük değişim
- -1.34%
- Aylık değişim
- 0.83%
- 6 aylık değişim
- 16.80%
- Yıllık değişim
- -9.43%
21 Eylül, Pazar