XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF

113.02 USD 1.54 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XHB fiyatı bugün -1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.76 ve Yüksek fiyatı olarak 114.16 aralığında işlem gördü.

SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
112.76 114.16
Yıllık aralık
84.48 126.09
Önceki kapanış
114.56
Açılış
113.70
Satış
113.02
Alış
113.32
Düşük
112.76
Yüksek
114.16
Hacim
6.798 K
Günlük değişim
-1.34%
Aylık değişim
0.83%
6 aylık değişim
16.80%
Yıllık değişim
-9.43%
21 Eylül, Pazar