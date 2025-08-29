Валюты / XHB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
115.00 USD 0.45 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XHB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.96, а максимальная — 116.04.
Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XHB
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- There’s just enough pain in the economy to boost the stock market — and one chart shows why
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- Housing: Things Are Getting Surreal
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
- Dow Jones Futures: Alibaba News Hits Nvidia, AI. Trump Tariffs Ruled Illegal.
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
Дневной диапазон
113.96 116.04
Годовой диапазон
84.48 126.09
- Предыдущее закрытие
- 115.45
- Open
- 116.01
- Bid
- 115.00
- Ask
- 115.30
- Low
- 113.96
- High
- 116.04
- Объем
- 5.193 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 18.85%
- Годовое изменение
- -7.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.