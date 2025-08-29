KurseKategorien
Währungen / XHB
Zurück zum Aktien

XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF

113.02 USD 1.54 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XHB hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 112.76 bis zu einem Hoch von 114.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XHB News

Tagesspanne
112.76 114.16
Jahresspanne
84.48 126.09
Vorheriger Schlusskurs
114.56
Eröffnung
113.70
Bid
113.02
Ask
113.32
Tief
112.76
Hoch
114.16
Volumen
6.798 K
Tagesänderung
-1.34%
Monatsänderung
0.83%
6-Monatsänderung
16.80%
Jahresänderung
-9.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K