Währungen / XHB
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
113.02 USD 1.54 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XHB hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 112.76 bis zu einem Hoch von 114.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- There’s just enough pain in the economy to boost the stock market — and one chart shows why
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- Housing: Things Are Getting Surreal
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
Tagesspanne
112.76 114.16
Jahresspanne
84.48 126.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.56
- Eröffnung
- 113.70
- Bid
- 113.02
- Ask
- 113.32
- Tief
- 112.76
- Hoch
- 114.16
- Volumen
- 6.798 K
- Tagesänderung
- -1.34%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- 16.80%
- Jahresänderung
- -9.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K