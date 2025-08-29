Divisas / XHB
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
113.86 USD 1.14 (0.99%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XHB de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 112.90, mientras que el máximo ha alcanzado 118.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
112.90 118.69
Rango anual
84.48 126.09
- Cierres anteriores
- 115.00
- Open
- 115.84
- Bid
- 113.86
- Ask
- 114.16
- Low
- 112.90
- High
- 118.69
- Volumen
- 7.988 K
- Cambio diario
- -0.99%
- Cambio mensual
- 1.58%
- Cambio a 6 meses
- 17.67%
- Cambio anual
- -8.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B