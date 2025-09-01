Valute / XHB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
113.02 USD 1.54 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XHB ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.76 e ad un massimo di 114.16.
Segui le dinamiche di SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XHB News
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- There’s just enough pain in the economy to boost the stock market — and one chart shows why
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- Housing: Things Are Getting Surreal
Intervallo Giornaliero
112.76 114.16
Intervallo Annuale
84.48 126.09
- Chiusura Precedente
- 114.56
- Apertura
- 113.70
- Bid
- 113.02
- Ask
- 113.32
- Minimo
- 112.76
- Massimo
- 114.16
- Volume
- 6.798 K
- Variazione giornaliera
- -1.34%
- Variazione Mensile
- 0.83%
- Variazione Semestrale
- 16.80%
- Variazione Annuale
- -9.43%
21 settembre, domenica