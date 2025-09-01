통화 / XHB
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
113.02 USD 1.54 (1.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XHB 환율이 오늘 -1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.76이고 고가는 114.16이었습니다.
SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XHB News
일일 변동 비율
112.76 114.16
년간 변동
84.48 126.09
- 이전 종가
- 114.56
- 시가
- 113.70
- Bid
- 113.02
- Ask
- 113.32
- 저가
- 112.76
- 고가
- 114.16
- 볼륨
- 6.798 K
- 일일 변동
- -1.34%
- 월 변동
- 0.83%
- 6개월 변동
- 16.80%
- 년간 변동율
- -9.43%
20 9월, 토요일