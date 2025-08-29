Moedas / XHB
XHB: SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF
114.56 USD 0.70 (0.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XHB para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.16 e o mais alto foi 115.00.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
113.16 115.00
Faixa anual
84.48 126.09
- Fechamento anterior
- 113.86
- Open
- 114.20
- Bid
- 114.56
- Ask
- 114.86
- Low
- 113.16
- High
- 115.00
- Volume
- 11.175 K
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 2.20%
- Mudança de 6 meses
- 18.40%
- Mudança anual
- -8.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh