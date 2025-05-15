Dövizler / XENE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
36.95 USD 0.81 (2.15%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XENE fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.86 ve Yüksek fiyatı olarak 37.88 aralığında işlem gördü.
Xenon Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XENE haberleri
- BeiGene hisseleri Trump’ın kararname endişeleriyle düşerken RBC alım fırsatı görüyor
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Wells Fargo assumes coverage on Xenon Pharmaceuticals stock with Overweight rating
- Earnings call transcript: Xenon Pharmaceuticals Q2 2025 earnings beat
- Xenon Pharmaceuticals: Pushing Azetukalner Towards Finish Line With Data Release (XENE)
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xenon Pharmaceuticals jumps after massive earnings beat
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Compass Pathways appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Xenon Pharmaceuticals stock at $53
- Xenon Pharmaceuticals added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon pharmaceuticals appoints Darren Cline as chief commercial officer
- Xenon Pharmaceuticals price target raised to $57 from $55 at RBC Capital
- Xenon Pharmaceuticals at Goldman Sachs Conference: Strategic Clinical Advances
- xenon pharmaceuticals reports shareholder voting results
- Xenon to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon Pharmaceuticals at RBC Capital Markets: Strategic Insights on Ezetucalmer
- Fair Value analysis proves accurate as XENE drops 37% from February 2024 peak
- Polarean Imaging’s Xenon MRI gains traction in pulmonary medicine
Günlük aralık
36.86 37.88
Yıllık aralık
26.74 46.00
- Önceki kapanış
- 37.76
- Açılış
- 37.88
- Satış
- 36.95
- Alış
- 37.25
- Düşük
- 36.86
- Yüksek
- 37.88
- Hacim
- 944
- Günlük değişim
- -2.15%
- Aylık değişim
- -4.99%
- 6 aylık değişim
- 9.97%
- Yıllık değişim
- -8.77%
21 Eylül, Pazar