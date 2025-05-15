Валюты / XENE
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
35.66 USD 0.33 (0.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XENE за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.66, а максимальная — 36.27.
Следите за динамикой Xenon Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XENE
Дневной диапазон
35.66 36.27
Годовой диапазон
26.74 46.00
- Предыдущее закрытие
- 35.99
- Open
- 36.01
- Bid
- 35.66
- Ask
- 35.96
- Low
- 35.66
- High
- 36.27
- Объем
- 1.687 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -8.31%
- 6-месячное изменение
- 6.13%
- Годовое изменение
- -11.95%
