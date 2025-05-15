Valute / XENE
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
36.95 USD 0.81 (2.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XENE ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.86 e ad un massimo di 37.88.
Segui le dinamiche di Xenon Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
36.86 37.88
Intervallo Annuale
26.74 46.00
- Chiusura Precedente
- 37.76
- Apertura
- 37.88
- Bid
- 36.95
- Ask
- 37.25
- Minimo
- 36.86
- Massimo
- 37.88
- Volume
- 944
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- -4.99%
- Variazione Semestrale
- 9.97%
- Variazione Annuale
- -8.77%
20 settembre, sabato