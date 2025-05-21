Divisas / XENE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
36.70 USD 1.04 (2.92%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XENE de hoy ha cambiado un 2.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.99, mientras que el máximo ha alcanzado 37.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xenon Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XENE News
- Acciones de BeiGene caen por posible orden de Trump, RBC ve oportunidad de compra
- Las acciones de BeiGene caen por preocupaciones sobre EO de Trump
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Design Therapeutics nombra al ex director ejecutivo de GW Pharmaceuticals a su junta directiva
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Wells Fargo assumes coverage on Xenon Pharmaceuticals stock with Overweight rating
- Earnings call transcript: Xenon Pharmaceuticals Q2 2025 earnings beat
- Xenon Pharmaceuticals: Pushing Azetukalner Towards Finish Line With Data Release (XENE)
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xenon Pharmaceuticals jumps after massive earnings beat
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Compass Pathways appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Xenon Pharmaceuticals stock at $53
- Xenon Pharmaceuticals added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon pharmaceuticals appoints Darren Cline as chief commercial officer
- Xenon Pharmaceuticals price target raised to $57 from $55 at RBC Capital
- Xenon Pharmaceuticals at Goldman Sachs Conference: Strategic Clinical Advances
- xenon pharmaceuticals reports shareholder voting results
- Xenon to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon Pharmaceuticals at RBC Capital Markets: Strategic Insights on Ezetucalmer
Rango diario
35.99 37.99
Rango anual
26.74 46.00
- Cierres anteriores
- 35.66
- Open
- 36.06
- Bid
- 36.70
- Ask
- 37.00
- Low
- 35.99
- High
- 37.99
- Volumen
- 2.257 K
- Cambio diario
- 2.92%
- Cambio mensual
- -5.63%
- Cambio a 6 meses
- 9.23%
- Cambio anual
- -9.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B