货币 / XENE
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
36.99 USD 1.33 (3.73%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XENE汇率已更改3.73%。当日，交易品种以低点35.99和高点37.37进行交易。
关注Xenon Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XENE新闻
日范围
35.99 37.37
年范围
26.74 46.00
- 前一天收盘价
- 35.66
- 开盘价
- 36.06
- 卖价
- 36.99
- 买价
- 37.29
- 最低价
- 35.99
- 最高价
- 37.37
- 交易量
- 1.179 K
- 日变化
- 3.73%
- 月变化
- -4.89%
- 6个月变化
- 10.09%
- 年变化
- -8.67%
