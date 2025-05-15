通貨 / XENE
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
37.76 USD 1.06 (2.89%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XENEの今日の為替レートは、2.89%変化しました。日中、通貨は1あたり36.80の安値と37.84の高値で取引されました。
Xenon Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XENE News
- トランプ大統領令懸念でBeiGene株下落、RBCは買い場と見る
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Wells Fargo assumes coverage on Xenon Pharmaceuticals stock with Overweight rating
- Earnings call transcript: Xenon Pharmaceuticals Q2 2025 earnings beat
- Xenon Pharmaceuticals: Pushing Azetukalner Towards Finish Line With Data Release (XENE)
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xenon Pharmaceuticals jumps after massive earnings beat
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Compass Pathways appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Xenon Pharmaceuticals stock at $53
- Xenon Pharmaceuticals added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon pharmaceuticals appoints Darren Cline as chief commercial officer
- Xenon Pharmaceuticals price target raised to $57 from $55 at RBC Capital
- Xenon Pharmaceuticals at Goldman Sachs Conference: Strategic Clinical Advances
- xenon pharmaceuticals reports shareholder voting results
- Xenon to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon Pharmaceuticals at RBC Capital Markets: Strategic Insights on Ezetucalmer
- Fair Value analysis proves accurate as XENE drops 37% from February 2024 peak
- Polarean Imaging’s Xenon MRI gains traction in pulmonary medicine
1日のレンジ
36.80 37.84
1年のレンジ
26.74 46.00
- 以前の終値
- 36.70
- 始値
- 36.93
- 買値
- 37.76
- 買値
- 38.06
- 安値
- 36.80
- 高値
- 37.84
- 出来高
- 1.155 K
- 1日の変化
- 2.89%
- 1ヶ月の変化
- -2.91%
- 6ヶ月の変化
- 12.38%
- 1年の変化
- -6.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K