Moedas / XENE
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
37.13 USD 0.43 (1.17%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XENE para hoje mudou para 1.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.80 e o mais alto foi 37.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Xenon Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XENE Notícias
Faixa diária
36.80 37.77
Faixa anual
26.74 46.00
- Fechamento anterior
- 36.70
- Open
- 36.93
- Bid
- 37.13
- Ask
- 37.43
- Low
- 36.80
- High
- 37.77
- Volume
- 279
- Mudança diária
- 1.17%
- Mudança mensal
- -4.53%
- Mudança de 6 meses
- 10.51%
- Mudança anual
- -8.32%
