Währungen / XENE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc
37.76 USD 1.06 (2.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XENE hat sich für heute um 2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.80 bis zu einem Hoch von 37.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xenon Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XENE News
- Sorge vor Trump-Erlass belastet BeiGene-Aktie – RBC sieht Kaufgelegenheit
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Wells Fargo assumes coverage on Xenon Pharmaceuticals stock with Overweight rating
- Earnings call transcript: Xenon Pharmaceuticals Q2 2025 earnings beat
- Xenon Pharmaceuticals: Pushing Azetukalner Towards Finish Line With Data Release (XENE)
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xenon Pharmaceuticals jumps after massive earnings beat
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Compass Pathways appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Xenon Pharmaceuticals stock at $53
- Xenon Pharmaceuticals added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon pharmaceuticals appoints Darren Cline as chief commercial officer
- Xenon Pharmaceuticals price target raised to $57 from $55 at RBC Capital
- Xenon Pharmaceuticals at Goldman Sachs Conference: Strategic Clinical Advances
- xenon pharmaceuticals reports shareholder voting results
- Xenon to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Xenon Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Xenon Pharmaceuticals at RBC Capital Markets: Strategic Insights on Ezetucalmer
- Fair Value analysis proves accurate as XENE drops 37% from February 2024 peak
- Polarean Imaging’s Xenon MRI gains traction in pulmonary medicine
Tagesspanne
36.80 37.84
Jahresspanne
26.74 46.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.70
- Eröffnung
- 36.93
- Bid
- 37.76
- Ask
- 38.06
- Tief
- 36.80
- Hoch
- 37.84
- Volumen
- 1.155 K
- Tagesänderung
- 2.89%
- Monatsänderung
- -2.91%
- 6-Monatsänderung
- 12.38%
- Jahresänderung
- -6.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K