KurseKategorien
Währungen / XENE
Zurück zum Aktien

XENE: Xenon Pharmaceuticals Inc

37.76 USD 1.06 (2.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XENE hat sich für heute um 2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.80 bis zu einem Hoch von 37.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xenon Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XENE News

Tagesspanne
36.80 37.84
Jahresspanne
26.74 46.00
Vorheriger Schlusskurs
36.70
Eröffnung
36.93
Bid
37.76
Ask
38.06
Tief
36.80
Hoch
37.84
Volumen
1.155 K
Tagesänderung
2.89%
Monatsänderung
-2.91%
6-Monatsänderung
12.38%
Jahresänderung
-6.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K